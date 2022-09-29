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Угроза ракетных ударов не исчезла. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 03:17
Угроза ракетных ударов не исчезла. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море Фото: В Черном море сейчас находятся 3 российских корабля-носителя "Калибров" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море ныне находятся 3 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"8 кораблей вражеского флота маневрируют у крымского побережья. На боевом дежурстве 1 ВДК и 3 надводных носителя 24 ракет "Калибр", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" указали, что море штормит, а это, как правило, усугубляет минную опасность. Там напомнили, что радиус поражения обломками такого морского "сюрприза" в прибрежной зоне может достигать 100 метров.

"Будьте бдительны и сознательны, извещайте об обнаруженных подозрительных предметах компетентные органы, соблюдайте меры безопасности и нормы правового режима военного положения", - призвали граждан наши воины.

Кроме того, в Оперативном командовании добавили, что угроза нанесения ракетных ударов не исчезла. Следует также учитывать вероятность применения и дронов-камикадзе по южным регионам.

Напомним, Вооруженные силы Украины 28 сентября отразили атаку врага в Херсонской области, нанеся ему потери.

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