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Загроза ракет. В Україні масштабна повітряна тривога

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні зранку 8 вересня. Українців попередили про загрозу запуску ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога", - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:00 повітряну тривогу оголосили в усіх областях, крім західних, а також Одеської області.

Вибух у Кривому Розі

У Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив інформацію.

Карта повітряних тривог станом на 9:05

 

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе. Росіяни випустили 20 "Шахедів" з території РФ та окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 16 з них.

Крім того, вночі загарбники завдали ракетного удару по Сумах, влучивши у приватний сектор. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, постраждали дві людини.

Також росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю. Попередньо, це була балістична ракета. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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