Угроза ракет. В Украине масштабная воздушная тревога (отбой)

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине утром 8 сентября. Украинцев были предупреждены об угрозе запуска вражеских ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00 воздушную тревогу объявили во всех областях, кроме западных, а также Одесской области.
Взрыв в Кривом Роге
В Кривом Роге прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил информацию.
Отбои
После 9:15 в областях начали объявлять отбои воздушной тревоги.
Карта воздушных тревог по состоянию на 9:23
Ночная атака на Украину
Этой ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Россияне выпустили 20 "Шахедов" с территории РФ и оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 16 из них.
Кроме того, ночью захватчики нанесли ракетный удар по Сумам, попав в частный сектор. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, пострадали два человека.
Также россияне ударили ракетой по Запорожью. Предварительно, это была баллистическая ракета. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, один человек получил ранения.
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