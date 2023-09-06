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Загроза пусків крилатих ракет: у низці областей України оголосили повітряну тривогу

Україна, Середа 06 вересня 2023 04:36
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Загроза пусків крилатих ракет: у низці областей України оголосили повітряну тривогу Фото: у низці областей України оголосили повітряну тривогу, є загроза пусків ракет (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

У низці областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі 6 вересня. Сили оборони півдня повідомляють про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Загроза пусків крилатих ракет: у низці областей України оголосили повітряну тривогу

Зазначається, що російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку. Повітряна тривога станом на 4:33 оголошена в Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мешканців під час тривоги закликають знаходитись в укриттях, або дотримуватись правила двох стін.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу та не знімати роботи сил протиповітряної оборони.

Обстріл України 4 вересня

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Ворог бив по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Ушкоджень зазнали складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Там сили ППО збили 17 дронів.

Окрім того, росіяни обстріляли Дніпропетровську область, там зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт. Наші бійці "приземлили" 6 безпілотників.

Загалом сили ППО збили 23 із 32 "Шахедів", які росіяни запустили по Україні вночі 4 вересня.

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