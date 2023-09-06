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Угроза пусков крылатых ракет: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Украина, Среда 06 сентября 2023 04:36
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Угроза пусков крылатых ракет: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу Фото: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, есть угроза пусков ракет (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу сегодня ночью 6 сентября. Силы обороны юга сообщают о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Угроза пусков крылатых ракет: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Отмечается, что российские оккупанты осуществили пуски ракет с северо-восточного направления. Воздушная тревога по состоянию на 4:33 объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Жителей во время тревоги призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу и не снимать работу сил противовоздушной обороны.

Впоследствии воздушная тревога распространилась по всей территории Украины.

Обстрел Украины 4 сентября

Враг бил "шахедами" по гражданской инфраструктуре Подунавья. Повреждения получили складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Там силы ПВО сбили 17 дронов.

Кроме того, россияне обстреляли Днепропетровскую область, там зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Наши бойцы "приземлили" 6 беспилотников.

В общей сложности силы ПВО сбили 23 из 32 "Шахедов", которые россияне запустили по Украине ночью 4 сентября.

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Запуск ракеты Война России против Украины воздушная тревога
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