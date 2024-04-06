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Загроза нової війни. Іран обіцяє "покарати сіоністський режим"

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції заявив у п’ятницю, що "наші хоробрі чоловіки покарають сіоністський режим", посилюючи погрози проти Ізраїлю через авіаудар, у результаті якого загинуло сім членів угруповання, включаючи двох іранських генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Удар, який багато хто приписує Ізраїлю, зокрема Іран, знищив консульський відділ посольства Ірану в Сирії.

Атака на іранську дипломатичну установу стала значною ескалацією довготривалої тіньової війни. Ізраїль готується до відповіді Ірану.

Загроза війни між Іраном та Ізраїлем

У понеділок, 1 квітня, по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю консульства Ірану. Загинули 13 осіб, однією з яких виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль і пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.

ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом: той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам.

Відучора на території Ізраїлю блокують GPS, аби порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.

Докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

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