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"Загроза НАТО та київський режим". Лавров повторив заїжджену методику про цілі війни

Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре нагадав вигадані кремлівською пропагандою "мети" війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ чиновника РФ під час засідання Ради безпеки ООН.

"Усунути загрози для нашої безпеки, що створювалися НАТОвцями, безпосередньо на наших кордонах і захистити людей, яких позбавили проголошених багатосторонніми конвенціями прав, захистити їх від публічно заявлених "київським режимом" прямих погроз винищення та вигнання з територій, де століттями жили їхні предки. Ми чесно сказали, за що і за кого воюємо", - заявив Лавров.

При цьому чиновник країни-агресора спробував звинуватити США та Євросоюз, які "зруйнували стабільні держави Ірак та Лівію, а також порушили принципи ОБСЄ, визнавши незалежність Косова".

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш під час засідання Ради безпеки ООН заявив Лаврову, що Росія завдає Україні величезних страждань і руйнувань.

Також ми писали, що постпреди США та Британії в ООН розкритикували Росію за агресію проти України.

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