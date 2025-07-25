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Загроза Ізраїлю: Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестину державою

Фото: Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що він "рішуче засуджує" рішення президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестину державою.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно із заявою канцелярії, Нетаньягу заявив, що це рішення "заохочує терор і загрожує створенням ще однієї іранської маріонеткової держави, подібно до того, як це сталося в Газі".

"Палестинська держава в таких умовах стане плацдармом для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним", - каже прем'єр.

Він також додав, що палестинці не прагнуть до створення держави поруч з Ізраїлем, а навпаки, "прагнуть до створення держави замість Ізраїлю".

Що передувало

Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон опублікував пост у соцмережі Х. У ньому він сказав, що Франція у вересні цього року визнає Палестину як державу.

"Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", - повідомив Макрон.

Він також додав, що сьогодні терміново потрібно припинити війну в Газі і надати допомогу цивільному населенню.

"Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку і відновлення Гази", - додав французький лідер.

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НетаньяхуФранціяІзраїльПалестинаЕммануель Макрон