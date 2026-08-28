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Загроза інфекцій та комунальна криза: що відбувається у Бердянську та Маріуполі через росіян

12:02 28.08.2026 Пт
1 хв
Що відбувається у окупованих містах?
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: окуповані території (GettyImages)

На окупованих територіях ускладнюються проблеми з комунальними послугами. У Бердянську перебої зі світлом та водою створюють санітарні ризики, а у Маріуполі впливають на зв'язок та соціальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка у Telegram.

Комунальні проблеми

У Бердянську часті відключення електроенергії та перебої з водою спричинили попередження про ризик поширення гострих кишкових інфекцій. Місцеве управління Росспоживнагляду закликало мешканців дотримуватись профілактичних заходів.

У Маріуполі нестабільне електропостачання продовжує впливати на роботу зв'язку. У медичних закладах повідомляють, що мешканці не завжди можуть додзвонитися туди, тому пацієнтам рекомендують звертатися до реєстратури особисто.

Вода стає дефіцитом

Проблеми зі стабільним водопостачанням у Маріуполі призвели до формування окремого ринку питної води.

Окупаційна адміністрація відстежує ціни: пляшкова вода об'ємом 5-6 літрів коштує від 80 до 260 рублів, а вода на розлив продається за ціною до 4 рублів за літр.

Постійний контроль вартості питної води вказує на проблеми, що зберігаються із забезпеченням жителів міста водою.

Нагадуємо, що Росія посилює використання освітньої системи на тимчасово окупованих територіях України для поширення власної пропаганди: у школах запроваджують обов'язкові дисципліни, зміст яких спрямований на нав'язування спотвореної версії історичних подій.

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