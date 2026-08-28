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Угроза инфекций и коммунальный кризис: что происходит в Бердянске и Мариуполе из-за россиян

12:02 28.08.2026 Пт
1 мин
Что происходит в оккупированных городах?
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: оккупированные территории (GettyImages)

На оккупированных территориях усугубляются проблемы с коммунальными услугами. В Бердянске перебои со светом и водой создают санитарные риски, а в Мариуполе влияют на связь и социальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Центра Изучение оккупации Петра Андрющенко в Telegram.

Коммунальные проблемы

В Бердянске частые отключения электроэнергии и перебои с водой стали причиной предупреждений о риске распространения острых кишечных инфекций. Местное управление Роспотребнадзора призвало жителей соблюдать профилактические меры.

В Мариуполе нестабильное электроснабжение продолжает влиять на работу связи. В медицинских учреждениях сообщают, что жители не всегда могут дозвониться туда, поэтому пациентам рекомендуют обращаться в регистратуры лично.

Вода становится дефицитом

Проблемы со стабильным водоснабжением в Мариуполе привели к формированию отдельного рынка питьевой воды.

Оккупационная администрация отслеживает цены: бутылочная вода объемом 5-6 литров стоит от 80 до 260 рублей, а вода на разлив продается по цене до 4 рублей за литр.

Постоянный контроль стоимости питьевой воды указывает на сохраняющиеся проблемы с обеспечением жителей города водой.

Напоминаем, что Россия усиливает использование образовательной системы на временно оккупированных территориях Украины для распространения собственной пропаганды: в школах вводят обязательные дисциплины, содержание которых направлено на навязывание искаженной версии исторических событий.

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