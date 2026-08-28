Загроза інфекцій та комунальна криза: що відбувається у Бердянську та Маріуполі через росіян

На окупованих територіях ускладнюються проблеми з комунальними послугами. У Бердянську перебої зі світлом та водою створюють санітарні ризики, а у Маріуполі впливають на зв'язок та соціальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка у Telegram.

Комунальні проблеми

У Бердянську часті відключення електроенергії та перебої з водою спричинили попередження про ризик поширення гострих кишкових інфекцій. Місцеве управління Росспоживнагляду закликало мешканців дотримуватись профілактичних заходів.

У Маріуполі нестабільне електропостачання продовжує впливати на роботу зв'язку. У медичних закладах повідомляють, що мешканці не завжди можуть додзвонитися туди, тому пацієнтам рекомендують звертатися до реєстратури особисто.

Вода стає дефіцитом

Проблеми зі стабільним водопостачанням у Маріуполі призвели до формування окремого ринку питної води.

Окупаційна адміністрація відстежує ціни: пляшкова вода об'ємом 5-6 літрів коштує від 80 до 260 рублів, а вода на розлив продається за ціною до 4 рублів за літр.

Постійний контроль вартості питної води вказує на проблеми, що зберігаються із забезпеченням жителів міста водою.