Угроза инфекций и коммунальный кризис: что происходит в Бердянске и Мариуполе из-за россиян

На оккупированных территориях усугубляются проблемы с коммунальными услугами. В Бердянске перебои со светом и водой создают санитарные риски, а в Мариуполе влияют на связь и социальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Центра Изучение оккупации Петра Андрющенко в Telegram.

Коммунальные проблемы

В Бердянске частые отключения электроэнергии и перебои с водой стали причиной предупреждений о риске распространения острых кишечных инфекций. Местное управление Роспотребнадзора призвало жителей соблюдать профилактические меры.

В Мариуполе нестабильное электроснабжение продолжает влиять на работу связи. В медицинских учреждениях сообщают, что жители не всегда могут дозвониться туда, поэтому пациентам рекомендуют обращаться в регистратуры лично.

Вода становится дефицитом

Проблемы со стабильным водоснабжением в Мариуполе привели к формированию отдельного рынка питьевой воды.

Оккупационная администрация отслеживает цены: бутылочная вода объемом 5-6 литров стоит от 80 до 260 рублей, а вода на разлив продается по цене до 4 рублей за литр.

Постоянный контроль стоимости питьевой воды указывает на сохраняющиеся проблемы с обеспечением жителей города водой.