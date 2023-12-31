Загроза Європі з боку РФ збережеться, навіть якщо Україна звільнить території, - глава МЗС Латвії
Навіть якщо Україна звільнить усі окуповані території, військова загроза Європі з боку Росії збережеться.
Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За його словами, незалежно від результату війни в Україні, Росія є і залишається загрозою для всієї Європи.
Міністр додав, що як тільки війна в Україні закінчиться, загроза почне зростати - Росія продовжить відновлювати свої збройні сили.
"Уряд Росії не здатен підвищити добробут свого населення. Всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога і культивацію думки про те, що розпад СРСР був найбільшим злом. Тому необхідно повернути втрачені території з лишком. Сумно, що це не війна Кремля - це стало війною, підтримуваною росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи", - підкреслив Каріньш.
Міністр припустив, що такі розмови про можливу поразку України або втрату її окремих територій і перемогу Росії покликані мотивувати західні країни і суспільства не допустити такого сценарію.
Він додав, що перемога в Україні в очах Кремля стала б підтвердженням, що його політика була правильною - можна напасти на сусідні країни й отримати вигоду від цього.
"Тому це неприпустимо. Це напад не тільки на Україну і Європу. Це напад на встановлений після Другої світової війни порядок, у якому ключову роль відіграє верховенство закону, а не сили", - сказав міністр закордонних справ.
Допомога від Латвії
Нещодавно уряд Латвії ухвалив рішення про передачу Україні ще восьми автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Також сейм країни дозволив передавати все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, які перебувають у власності парламенту.
У грудні міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудсобговорили створення коаліції дронів.
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