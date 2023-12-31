Загроза Європі з боку РФ збережеться, навіть якщо Україна звільнить території, - глава МЗС Латвії

За його словами, незалежно від результату війни в Україні, Росія є і залишається загрозою для всієї Європи.

Міністр додав, що як тільки війна в Україні закінчиться, загроза почне зростати - Росія продовжить відновлювати свої збройні сили.

"Уряд Росії не здатен підвищити добробут свого населення. Всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога і культивацію думки про те, що розпад СРСР був найбільшим злом. Тому необхідно повернути втрачені території з лишком. Сумно, що це не війна Кремля - це стало війною, підтримуваною росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи", - підкреслив Каріньш.

Міністр припустив, що такі розмови про можливу поразку України або втрату її окремих територій і перемогу Росії покликані мотивувати західні країни і суспільства не допустити такого сценарію.

Він додав, що перемога в Україні в очах Кремля стала б підтвердженням, що його політика була правильною - можна напасти на сусідні країни й отримати вигоду від цього.

"Тому це неприпустимо. Це напад не тільки на Україну і Європу. Це напад на встановлений після Другої світової війни порядок, у якому ключову роль відіграє верховенство закону, а не сили", - сказав міністр закордонних справ.