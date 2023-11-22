Як правильно підключити генератор до будинку: українцям дали поради

Українцям пояснили, як правильно користуватися генераторами. Оскільки в осінньо-зимовий період, коли зростає загроза ударів РФ по енергетиці, пристрої енергогенерації можуть бути помічниками у разі імовірних блекаутів.

Про те, як безпечно встановити генератор на зимовий період розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію енергетичного нагляду .

Встановлення генераторів на прибудинковій території вимагає відповідального підходу, адже неправильне підключення може призвести до травм та навіть загрози пожежі.

Держенергонагляд розробив рекомендації для безпечного використання генераторів у приватних будинках.

Загальні правила використання

Перш за все, слід дотримуватися деяких загальних правил:

Важливо слідувати інструкціям від виробника генератора; Генератори не призначені для використання в багатоквартирних будинках; Генератори мають бути встановлені на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон та дверей, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр; Генератор має бути сухим та ізольованим від води, якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, можна отримати ураження струмом; Перед заправкою генератора потрібно дати йому охолонути, адже паливо може загорітися, внаслідок чого виникне пожежа; Ні в якому разі не варто тримати запаси на заправку біля генератора.

Рекомендації при підключенні до мережі та приладів

Для того, аби бути певним в безпечності використання генератора, рекомендується скористатися електричними подовжувачами. Це допоможе розмістити пристрій на необхідну в рамках правил безпеки дальність. Втім, знову ж таки, варто пам'ятати та про ізоляцію електроприладів від води.

При підключенні генератора до внутрішньої мережі будівлі безумовно важливо від'єднати її від зовнішніх електромереж. Якщо цього не зробити, може статися коротке замикання, пожежа та інші непередбачені наслідки.

"Проте, якщо у будинку (дачі) часто відбувається припинення постачання електричної енергії, рекомендуємо під'єднати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР)", - зазначають у Держенергонагляді

Електромонтаж і встановлення

Натомість роботи з електромонтажу та встановлення генератора краще довірити фахівцям.

При встановленні генератора забороняється виконувати підключення електростанції до мережі будівлі якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт).

"Тобто, під'єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт)", - рекомендують у повідомленні.

В іншому випадку, коли електростанція має більшу потужність, підключати її до звичайної побутової розетки заборонено.Внаслідок перевищення максимального навантаження може статися коротке замикання та пожежа.