Как правильно подключить генератор к дому: украинцам дали советы

Украинцам объяснили, как правильно пользоваться генераторами. Поскольку в осенне-зимний период, когда растет угроза ударов РФ по энергетике, устройства энергогенерации могут быть помощниками в случае вероятных блекаутов.

О том, как безопасно установить генератор на зимний период, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию энергетического надзора .

Установка генераторов на придомовой территории требует ответственного подхода, ведь неправильное подключение может привести к травмам и даже угрозе пожара.

Госэнергонадзор разработал рекомендации по безопасному использованию генераторов в частных домах.

Общие правила использования

Прежде всего, следует придерживаться некоторых общих правил:

Важно следовать инструкциям от изготовителя генератора; Генераторы не предназначены для использования в многоквартирных домах; Генераторы должны быть установлены на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей, а расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра; Генератор должен быть сухим и изолированным от воды, если коснуться мокрого генератора или подключенных к нему приборов, можно получить удар током; Перед заправкой генератора нужно дать ему остыть, ведь топливо может загореться, в результате чего возникнет пожар; Ни в коем случае не стоит держать запасы на заправку у генератора.

Рекомендации при подключении к сети и приборам

Для того чтобы быть уверенным в безопасности использования генератора, рекомендуется воспользоваться электрическими удлинителями. Это поможет разместить устройство на необходимую в рамках правил безопасности дальность. Впрочем, опять же, стоит помнить и об изоляции электроприборов от воды.

При подключении генератора к внутренней сети здания безусловно важно отсоединить его от внешних электросетей. Если этого не сделать, может произойти короткое замыкание, пожар и другие непредвиденные последствия.

"Однако, если в доме (даче) часто происходит прекращение поставки электрической энергии, рекомендуем подключить электростанцию к внутренней сети через опрокидывающийся рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР)", - отмечают в Госэнергонадзоре

Электромонтаж и установка

Отмечается, что работы по электромонтажу и установке генератора лучше доверить специалистам.

При установке генератора запрещается выполнять подключение электростанции к сети здания, если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки (как правило, она выдерживает не более 3,5 кВт).

"То есть, подключить электростанцию к ближайшей розетке в здании, предварительно отключив автоматы на вводном щитке или выкрутив плавкие предохранители, можно только проверив параметры розетки (10А – 2,2 кВт или 15А – 3,5 кВт)", - рекомендуют в сообщении.

В противном случае, когда электростанция имеет большую мощность, подключать ее к обычной бытовой розетке запрещено. Вследствие превышения максимальной нагрузки может случиться короткое замыкание и пожар.