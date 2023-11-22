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Как правильно подключить генератор к дому: украинцам дали советы

Украина, Среда 22 ноября 2023 13:08
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Как правильно подключить генератор к дому: украинцам дали советы Фото: как правильно подготовить генератор к блекауту (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинцам объяснили, как правильно пользоваться генераторами. Поскольку в осенне-зимний период, когда растет угроза ударов РФ по энергетике, устройства энергогенерации могут быть помощниками в случае вероятных блекаутов.

О том, как безопасно установить генератор на зимний период, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию энергетического надзора.

Установка генераторов на придомовой территории требует ответственного подхода, ведь неправильное подключение может привести к травмам и даже угрозе пожара.

Госэнергонадзор разработал рекомендации по безопасному использованию генераторов в частных домах.

Общие правила использования

Прежде всего, следует придерживаться некоторых общих правил:

  1. Важно следовать инструкциям от изготовителя генератора;
  2. Генераторы не предназначены для использования в многоквартирных домах;
  3. Генераторы должны быть установлены на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей, а расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра;
  4. Генератор должен быть сухим и изолированным от воды, если коснуться мокрого генератора или подключенных к нему приборов, можно получить удар током;
  5. Перед заправкой генератора нужно дать ему остыть, ведь топливо может загореться, в результате чего возникнет пожар;
  6. Ни в коем случае не стоит держать запасы на заправку у генератора.

Рекомендации при подключении к сети и приборам

Для того чтобы быть уверенным в безопасности использования генератора, рекомендуется воспользоваться электрическими удлинителями. Это поможет разместить устройство на необходимую в рамках правил безопасности дальность. Впрочем, опять же, стоит помнить и об изоляции электроприборов от воды.

При подключении генератора к внутренней сети здания безусловно важно отсоединить его от внешних электросетей. Если этого не сделать, может произойти короткое замыкание, пожар и другие непредвиденные последствия.

"Однако, если в доме (даче) часто происходит прекращение поставки электрической энергии, рекомендуем подключить электростанцию к внутренней сети через опрокидывающийся рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР)", - отмечают в Госэнергонадзоре

Электромонтаж и установка

Отмечается, что работы по электромонтажу и установке генератора лучше доверить специалистам.

При установке генератора запрещается выполнять подключение электростанции к сети здания, если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки (как правило, она выдерживает не более 3,5 кВт).

"То есть, подключить электростанцию к ближайшей розетке в здании, предварительно отключив автоматы на вводном щитке или выкрутив плавкие предохранители, можно только проверив параметры розетки (10А – 2,2 кВт или 15А – 3,5 кВт)", - рекомендуют в сообщении.

В противном случае, когда электростанция имеет большую мощность, подключать ее к обычной бытовой розетке запрещено. Вследствие превышения максимальной нагрузки может случиться короткое замыкание и пожар.

Напоследок Госэнергонадзор призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности и быть осторожными.

Как правильно подключить генератор к дому: украинцам дали советыФото: схема подключения генератора к электросети (sies.gov.ua)

Подготовка Украины к зиме

Напомним, Украина активно готовится к зимнему периоду. Согласно прогнозу военных и политиков, россияне снова могут начать удары по энергетической инфраструктуре страны, как это было прошлой зимой. Тогда из-за обстрелов были проблемы с электроснабжением по всей Украине.

В частности, наша страна усиливает противовоздушную оборону, в этом нам помогают партнеры - они передают военным зенитные ракетные комплексы и не только.

К примеру, недавно посол Германии в Украине Мартин Егер заявил о планах его страны передать Украине 2 ЗРК IRIS-T до конца этого года.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что энергетическое оборудование будет ввозиться в Украину по упрощенной процедуре. Это касается генераторов и не только.

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