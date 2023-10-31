UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу

Ілюстративне фото: у Києві та ряді областей оголошено тривогу (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги оголошено у Києві та ряди центральних областей ввечері вівторка, 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили.

Станом на 21:55 повітряну тривогу оголошено у Києві та області, а також у Сумській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях.

За даними повітряних сил, є ймовірність атаки безпілотниками та загроза застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - пишуть Повітряні сили.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено о 23:06

Тривога поширилась на Харківську, Хмельницьку, Чернівецьку та Миколаївську області.

"Атака ударних БпЛА з півдня! Під загрозою МИколаївська та Херсонська області!", - повідомили в ПС.

Крім цього, в Кременчуці Полтавської пролунали вибухи.

Оновлено о 22:50.

У Київській області знову оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників.

Оновлено о 22:38.

Також у Повітряних силах повідомили про "шахеди" на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також у Харківській та Полтавській областях. Там працює ППО.

Оновлено о 22:25.

Відбій тривоги оголошено у Києві та області, а також у Житомирській області.

Також Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлено о 22:17.

Повітряна тривога поширилась на Донецьку та Запорізьку області. Повітряні сили також попереджають про загрозу безпілотників у Харківській області.

Оновлено о 22:03.

Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників для Полтавської та Вінницької областей. Окрім цього залишається загроза балістики для центральних областей.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях.

Оновлено о 21:58.

Голова Чернівецької ОВА Ігор Табурець повідомив про роботу ППО в області.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", - написав він.

Також до українців звернулось і МВС з проханням зберігати інфлрмаційну тишу та не публікувати фото та відео роботи ППО. У відомстві закликали перебувати всіх у безпечних місцях та зберігати спокій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українивоздушная тревога