Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу

Сигнал повітряної тривоги оголошено у Києві та ряди центральних областей ввечері вівторка, 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили.
Станом на 21:55 повітряну тривогу оголошено у Києві та області, а також у Сумській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях.
За даними повітряних сил, є ймовірність атаки безпілотниками та загроза застосування балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - пишуть Повітряні сили.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Оновлено о 23:06
Тривога поширилась на Харківську, Хмельницьку, Чернівецьку та Миколаївську області.
"Атака ударних БпЛА з півдня! Під загрозою МИколаївська та Херсонська області!", - повідомили в ПС.
Крім цього, в Кременчуці Полтавської пролунали вибухи.
Оновлено о 22:50.
У Київській області знову оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників.
Оновлено о 22:38.
Також у Повітряних силах повідомили про "шахеди" на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також у Харківській та Полтавській областях. Там працює ППО.
Оновлено о 22:25.
Відбій тривоги оголошено у Києві та області, а також у Житомирській області.
Також Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлено о 22:17.
Повітряна тривога поширилась на Донецьку та Запорізьку області. Повітряні сили також попереджають про загрозу безпілотників у Харківській області.
Оновлено о 22:03.
Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників для Полтавської та Вінницької областей. Окрім цього залишається загроза балістики для центральних областей.
Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях.
Оновлено о 21:58.
Голова Чернівецької ОВА Ігор Табурець повідомив про роботу ППО в області.
"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", - написав він.
Також до українців звернулось і МВС з проханням зберігати інфлрмаційну тишу та не публікувати фото та відео роботи ППО. У відомстві закликали перебувати всіх у безпечних місцях та зберігати спокій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.