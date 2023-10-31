Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу

Станом на 21:55 повітряну тривогу оголошено у Києві та області, а також у Сумській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях.

За даними повітряних сил, є ймовірність атаки безпілотниками та загроза застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - пишуть Повітряні сили.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено о 23:06

Тривога поширилась на Харківську, Хмельницьку, Чернівецьку та Миколаївську області.

"Атака ударних БпЛА з півдня! Під загрозою МИколаївська та Херсонська області!", - повідомили в ПС.

Крім цього, в Кременчуці Полтавської пролунали вибухи.

Оновлено о 22:50.

У Київській області знову оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників.

Оновлено о 22:38.

Також у Повітряних силах повідомили про "шахеди" на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також у Харківській та Полтавській областях. Там працює ППО.

Оновлено о 22:25.

Відбій тривоги оголошено у Києві та області, а також у Житомирській області.

Також Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлено о 22:17.

Повітряна тривога поширилась на Донецьку та Запорізьку області. Повітряні сили також попереджають про загрозу безпілотників у Харківській області.

Оновлено о 22:03.

Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників для Полтавської та Вінницької областей. Окрім цього залишається загроза балістики для центральних областей.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях.

Оновлено о 21:58.

Голова Чернівецької ОВА Ігор Табурець повідомив про роботу ППО в області.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", - написав він.

Також до українців звернулось і МВС з проханням зберігати інфлрмаційну тишу та не публікувати фото та відео роботи ППО. У відомстві закликали перебувати всіх у безпечних місцях та зберігати спокій.

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