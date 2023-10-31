Угроза дронов. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

По состоянию на 21:55 воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Сумской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.

По данным воздушных сил, есть вероятность атаки беспилотниками и угроза применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - пишут Воздушные силы.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено в 23:06

Тревога распространилась на Харьковскую, Хмельницкую, Черновицкую и Николаевскую области.

"Атака ударных БпЛА с юга! Под угрозой Николаевская и Херсонская области!" - сообщили в ВС.

Кроме этого, в Кременчуге Полтавской прогремели взрывы.

Обновлено в 22:50.

В Киевской области снова объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников.

Обновлено в 22:38.

Также в Воздушных силах сообщили о "шахедах" на границе Черкасской и Винницкой областей, а также в Харьковской и Полтавской областях. Там работает ПВО.

Обновлено в 22:25.

Отбой тревоги объявлен в Киеве и области, а также Житомирской области.

Также Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Обновлено в 22:17.

Воздушная тревога распространилась в Донецкую и Запорожскую области. Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников в Харьковской области.

Обновлено в 22:03.

Воздушные силы предотвратили угрозу беспилотников для Полтавской и Винницкой областей. Кроме этого, остается угроза баллистики для центральных областей.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях.

Обновлено в 21:58.

Глава Черновицкой ОВА Игорь Табурец сообщил о работе ПВО в области.

"Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО", - написал он.

Также к украинцам обратилось и МВД с просьбой сохранять информационную тишину и не публиковать фото и видео работы ПВО. В ведомстве призывали находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .