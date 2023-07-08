Загроза ядерного вибуху: як, коли та в яких дозах проводити йодопрофілактику

Проводити йодопрофілактику можна тільки після офіційного оповіщення щодо її необхідності. При чому необхідність у прийманні препарату стабільного йоду (калію йодиду) може бути як після аварії на АЕС, так і після ядерного вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dovidka.info.
"Але вона виправдана лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом. В інших випадках (зокрема при застосуванні “брудних бомб”) прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди", - йдеться в повідомленні.
Дорослим старше від 40 років або людям з порушеннями функціонування щитоподібної залози йодна профілактика зазвичай не потрібна.
Йодопрофілактика полягає в одноразовому прийомі таблетованого йодиду калію. Другий прийом передбачено в разі пролонгованого (понад 24 годин) або повторного впливу і якщо людина вживала забруднену їжу або воду.
Спочатку президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.
4 липня РФ звинуватила Україну в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет". При цьому фахівці МАГАТЕ нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін на Запорізькій АЕС, які могли б свідчити про загрозу для реактора.
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