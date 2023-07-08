Загроза ядерного вибуху: як, коли та в яких дозах проводити йодопрофілактику

"Але вона виправдана лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом. В інших випадках (зокрема при застосуванні “брудних бомб”) прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Дорослим старше від 40 років або людям з порушеннями функціонування щитоподібної залози йодна профілактика зазвичай не потрібна.

Що таке йодопрофілактика?

Йодопрофілактика полягає в одноразовому прийомі таблетованого йодиду калію. Другий прийом передбачено в разі пролонгованого (понад 24 годин) або повторного впливу і якщо людина вживала забруднену їжу або воду.

Дозування йодиду калію в таблетках

немовлята від народження до 1 місяця - 16 мг;

діти (від 1 місяця до 3 років) - 32 мг;

діти (від 3 до 12 років) - 62,5 мг;

підлітки (від 12 до 18 років), вагітні, матері-годувальниці та дорослі (до 40 років) - 125 мг.

Загроза ядерного удару в Україні

Спочатку президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

4 липня РФ звинуватила Україну в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет". При цьому фахівці МАГАТЕ нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін на Запорізькій АЕС, які могли б свідчити про загрозу для реактора.