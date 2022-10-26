UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза близько? В Естонії встановлять сирени у 22 містах

Фото: в Естонії встановлять сирени у 22 містах (err ee)
Автор: Наталія Гурковська

Естонія закупить сирени сповіщення про загрозу у словацької компанії Telegrafia. Їх встановлять до літа 2023 у 22 естонських містах, на це влада витратить 4,5 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Така система оповіщення зможе використовуватись у разі військової загрози, великих катастроф та надзвичайних ситуацій. Перші сирени сповіщення про загрозу в Естонії встановлять наприкінці року

До списку міст, де встановлять систему оповіщення увійшли: Таллінн і околиці столиці, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдіскі, Сілламяе, Тапа, Йихві, Кохтла-Ярве, Маарду і Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вільянді, Йигева, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу та Пайде.

Сирени встановлюватимуться на стінах високих споруд, таких як телекомунікаційні щогли, труби тощо. Переговори з власниками відповідних об'єктів уже тривають.

При цьому спочатку планувалося встановлення сирен не в 22, а в 16 естонських містах. У майбутньому систему планується розширити і на інші великі населені пункти.

Як повідомлялося, у Нікополі Дніпропетровської області про повітряну тривогу повідомлятимуть ДСНС і поліція.

Відповіді на головні питання щодо роботи повітряної тривоги в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія