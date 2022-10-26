Загроза близько? В Естонії встановлять сирени у 22 містах

Така система оповіщення зможе використовуватись у разі військової загрози, великих катастроф та надзвичайних ситуацій. Перші сирени сповіщення про загрозу в Естонії встановлять наприкінці року

До списку міст, де встановлять систему оповіщення увійшли: Таллінн і околиці столиці, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдіскі, Сілламяе, Тапа, Йихві, Кохтла-Ярве, Маарду і Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вільянді, Йигева, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу та Пайде.

Сирени встановлюватимуться на стінах високих споруд, таких як телекомунікаційні щогли, труби тощо. Переговори з власниками відповідних об'єктів уже тривають.

При цьому спочатку планувалося встановлення сирен не в 22, а в 16 естонських містах. У майбутньому систему планується розширити і на інші великі населені пункти.