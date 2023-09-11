Загроза "балістики". В низці областей оголошена повітряна тривога

В низці областей вранці 11 вересня лунає повітряна тривога. Причиною тому є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали військові.
Станом на 08:55 мапа повітряних тривог виглядає так:
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про ракети на високій швидкості у напрямку міста.
"Будьте в укриттях!" - пише Вілкул.
Нагадаємо, що цієї ночі повітряну тривогу оголошували для низки областей України, зокрема південних. Зокрема, й під ранок вибухи чули у Кривому Розі декілька разів.
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни намагалися атакувати регіонами різними типами цілей. Йдеться про дрони та ракети. Вже відомо, що були збиття БПЛА у Сумській та Миколаївській областях.
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