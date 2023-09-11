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Загроза "балістики". В низці областей оголошена повітряна тривога

Фото: 11 вересня повітряна тривога оголошена в низці областей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В низці областей вранці 11 вересня лунає повітряна тривога. Причиною тому є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали військові.

Станом на 08:55 мапа повітряних тривог виглядає так:

Кривий ріг - загроза ракет

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про ракети на високій швидкості у напрямку міста.

"Будьте в укриттях!" - пише Вілкул.

Нічна атака ракетами та безпілотниками

Нагадаємо, що цієї ночі повітряну тривогу оголошували для низки областей України, зокрема південних. Зокрема, й під ранок вибухи чули у Кривому Розі декілька разів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни намагалися атакувати регіонами різними типами цілей. Йдеться про дрони та ракети. Вже відомо, що були збиття БПЛА у Сумській та Миколаївській областях.

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