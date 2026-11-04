Загравання з РФ закінчились: експерт розповів, як перемога демократів змінить політику США

"Ми можемо зараз сперечатися, чи буде відновлена допомога Україні та в яких обсягах. Тим не менш, головний наслідок, про який можна чітко говорити, - загравання з Росією більше не буде. Вочевидь, можливості, наприклад, для Путіна говорити з Трампом про якісь спільні економічні проєкти через Дмитрієва, я думаю, будуть падати. І тому цей трек, скоріш за все, буде згортатися", - зазначив Леонов.

За його словами, можливо, Конгрес почне тиск на Росію через законодавчі ініціативи на тлі тривалих ударів Росії по українській енергетиці та вбивств цивільного населення.

"Наприклад, що ще не задіяно: я би хотів, щоб уже зараз з двопартійним представництвом у майбутньому Конгресі і Сенаті говорив український посол, (якби він був) про визнання Росії державою-спонсором тероризму", - підкреслив Леонов.

Конгрес також буде стримуючим фактором, якщо Трамп розпочне новий раунд війни з Іраном. Відновлення бойових дій, за словами експерта, можливе як акт відчаю з боку президента США, але питання в тому, чи він на це наважиться.

"В принципі, ескалація можлива. Але проблема в тому, що, наприклад, на цю ж війну потрібні додаткові гроші. І чи отримає Трамп ці гроші навіть у цьому Конгресі? Давайте згадаємо, що республіканці заявили: якщо Трамп буде продовжувати загравання з Росією через дизель і так далі, то вони просто не проголосують за це", - наголосив Леонов.

Вибори в США

Нагадаємо, за результатами проміжних виборів, що відбулися 4 листопада 2026 року, Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу США.

Зокрема, демократи отримали 227 місць у Палаті представників за необхідних для більшості 218, а в Сенаті - 54 мандати проти 42 у республіканців.