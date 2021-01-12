Без загранпаспортов: Украина и Молдова хотят упростить пересечение границы

Президенты Украины Владимир Зеленский и Молдовы Майя Санду во время переговоров обсудили широкий круг вопросов украинского-молдавских отношений. В частности, они обсудили введение пересечения границы по ID-паспортам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы отметили важность ввести взаимное пересечение границы по ID-паспортами. Актуальной задачей также остается обеспечение образовательных и других прав украинского национального меньшинства в Молдове и, соответственно, молдавского меньшинства в Украине", - заявил Зеленский.

Также лидеры двух стран обсудили ряд проблемных вопросов, которые на протяжении многих лет оставались фактически "на паузе".

"Этот блок вопросов известный экспертам под названием "Пакетные договоренности". С Санду мы договорились об активизации работы соответствующих переговорных групп по достижению конце концов консенсуса между нашими странами. Должны снять все эти вопросы с повестки дня наших добрососедских отношений. Это в интересах и Украины, и Молдовы", - отметил он.

Напомним, сегодня президенты Украины и Молдовы провели переговоры в Киеве. В ОП ранее анонсировали, что стороны подпишут ряд документов.

Кроме того, Владимир Зеленский ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.