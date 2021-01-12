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Без закордонних паспортів: Україна і Молдова хочуть спростити перетин кордону

Автор: РБК-Україна

Президенти України Володимир Зеленський та Молдови Майя Санду під час переговорів обговорили широке коло питань українсько-молдовських відносин. Зокрема, вони обговорили введення перетину кордону за ID-паспортами.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Ми відзначили важливість запровадити взаємний перетин кордону за ID-паспортами. Актуальним завданням залишається забезпечення освітніх та інших прав української національної меншини в Молдові і, відповідно, молдавського меншини в Україні", - заявив Зеленський.

Також лідери двох країн обговорили ряд проблемних питань, які протягом багатьох років залишалися фактично "на паузі".

"Цей блок питань відомий експертам під назвою "Пакетні домовленості". З Санду ми домовилися про активізацію роботи відповідних переговорних груп по досягненню зрештою консенсусу між нашими країнами. Повинні зняти всі ці питання з порядку денного наших добросусідських відносин. Це в інтересах і України, і Молдови", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні президенти України та Молдови провели переговори в Києві. У ВП раніше анонсували, що сторони підпишуть низку документів.

Крім того, Володимир Зеленський цінує підтримку президентом Молдови Майєю Санду суверенітету і територіальної цілісності України.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир ЗеленськийМая СандуМолдовапроцедура