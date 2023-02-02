Заготівля брухту в Україні скорочуватиметься й у 2023 році, - GMK Center

Як зазначають аналітики, таке значне падіння є наслідком військової агресії Росії проти України. Південно-східні промислові регіони, що забезпечували основні обсяги брухтозаготівлі, виявились театром бойових дій, а деякі тимчасово окуповані. Постраждала також виробнича база низки брухтопереробних підприємств.

При цьому характерно, що майже половину обсягів - 520 тис. т - оператори ринку брухту зібрали ще до початку бойових дій. Тобто за 10 місяців війни заготівля становила 477 тис. т сировини, або приблизно 48 тис. т щомісяця.

Водночас за реалістичним сценарієм "УАВтормет", зниження заготівлі брухту цьогоріч становитиме 5-10%, до 900-950 тис т. Проте у підприємств ринку брухту вже не буде тих запасів, завдяки яким підтримувались обсяги поставок металургам у першому півріччі 2022 року.

Вочевидь активні бойові дії на сході та на півдні України триватимуть, що означає подальше скорочення збору брухту. В семи областях України очікуються настільки незначні обсяг заготівлі, що їх можна оцінити як нульові. Це Донецька, Запорізька, Сумська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська області. Сумарно ці регіони забезпечували 1 млн т брухту на рік, що на сьогодні майже втрачено. В інших регіонах скорочення заготівлі становитиме близько 2 млн т.

За оптимістичним сценарієм заготівельні компанії можуть у 2023-му зібрати 1,5 млн т брухту, але без деталізації, на яких потужностях та в яких регіонах можливий такий приріст заготівлі.