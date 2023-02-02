Заготовка металлолома в Украине будет сокращаться и в 2023 году, - GMK Center

Как отмечают аналитики, столь значительное падение является следствием военной агрессии России против Украины. Юго-восточные промышленные регионы, обеспечивавшие основные объемы ломозаготовки, оказались театром боевых действий, а некоторые временно оккупированы. Пострадала также производственная база ряда ломоперерабатывающих предприятий.

При этом характерно, что почти половину объемов - 520 тыс. т - операторы рынка лома собрали еще до начала боевых действий. То есть, за 10 месяцев войны заготовка составляла 477 тыс. т сырья, или примерно 48 тыс. т ежемесячно.

В то же время по реалистическому сценарию "УАВтормет", снижение заготовки лома в этом году составит 5-10%, до 900-950 тыс. т. Однако у предприятий рынка лома уже не будет тех запасов, благодаря которым поддерживались объемы поставок металлургам в первом полугодии 2022 года.

Очевидно, активные боевые действия на востоке и на юге Украины будут продолжаться, что означает дальнейшее сокращение сбора металлолома. В семи областях Украины ожидаются настолько незначительные объемы заготовки, что их можно оценить как нулевые. Это Донецкая, Запорожская, Сумская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская области. Суммарно эти регионы обеспечивали 1 млн т лома в год, что на сегодня почти потеряно. В других регионах сокращение заготовки составит около 2 млн т.

По оптимистическому сценарию заготовительные компании могут в 2023-м собрать 1,5 млн т утиля, но без детализации, на каких мощностях и в каких регионах возможен такой прирост заготовки.