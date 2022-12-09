Загострення в Косово: спецназ зайшов в муніципалітет, де живуть серби

На територію муніципалітету Північна Митровиця зайшло понад 200 спецпризначенців частково визнаного Косова на бронеавтомобилях. Такі заходи були прийняті на фоні наростаючої напруги перед виборами в муніципалітетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo-Online .

Видання повідомляє, що силовики заблокували весь муніципалітет, де проживають переважно серби. Вони пояснюють свої дії необхідністю забезпечити безпеку. Обстановка в муніципалітеті залишається спокійною, але напруженою.

Зростання кількості правоохоронців у північних муніципалітетах відбувається на фоні майбутніх перевиборів. Їхньою причиною став бойкот косівської влади від партії "Сербський список", яка співпрацює з Белградом.

Зазначимо, що якщо на виборах переможуть серби, орієнтовані на співпрацю з Приштиною, то Сербія ослабить свій вплив на північні регіони Косово.