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Загострення біля Білогорівки та Кремінної. Гайдай заявив про збільшення атак росіян

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Луганська область, П'ятниця 03 лютого 2023 09:59
Загострення біля Білогорівки та Кремінної. Гайдай заявив про збільшення атак росіян Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість атак з боку окупаційних військ зросла в Луганській області. Загострення спостерігається поблизу Білогорівки та Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Вони (окупанти - ред.) намагаються знайти якісь шпаринки, де можна потім розвивати успіх. Але наші Сили оборони повністю тримають позиції, дають відсіч усюди...Атак з боку росіян останнім часом побільшало, загострення спостерігається і поблизу Білогорівки і в районі Кремінної", - розповів Гайдай.

При цьому він наголосив, що росіяни завчасно оголошують про нібито "взяття" того чи іншого населеного пункту, але це не відповідає дійсності.

"Росіяни відключають мобільний інтернет на окупованій частині Луганської області бояться місцевих жителів, які можуть повідомити про рух техніки окупантів", - додав Гайдай.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російський президент Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

Втім, як вважають аналітики ISW, Путін, ймовірно, знову переоцінив сили своєї армії, а тому його великий наступ на сході України передчасно завершиться до квітня та не буде результативним.

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