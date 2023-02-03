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Обострение у Белогоровки и Кременной. Гайдай заявил об увеличении атак россиян

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Луганская область, Пятница 03 февраля 2023 09:59
Обострение у Белогоровки и Кременной. Гайдай заявил об увеличении атак россиян Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

Число атак со стороны оккупационных войск возросло в Луганской области. Обострение наблюдается вблизи Белогоровки и Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Они (оккупанты - ред.) пытаются найти какие-то щели, где можно потом развивать успех. Но наши Силы обороны полностью держат позиции, дают отпор всюду... Так со стороны россиян в последнее время стало больше, обострение наблюдается и вблизи Белогоровки и в районе Кременной", - рассказал Гайдай.

При этом он подчеркнул, что россияне заранее объявляют о якобы "взятии" того или иного населенного пункта, но это не соответствует действительности.

"Россияне отключают мобильный интернет на оккупированной части Луганской области, боятся местных жителей, которые могут сообщить о движении техники оккупантов", - добавил Гайдай.

Напомним, по данным украинской разведки, российский президент Владимир Путин отдал приказ своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Впрочем, как считают аналитики ISW, Путин, вероятно, снова переоценил силы своей армии, поэтому его большое наступление на востоке Украины преждевременно завершится до апреля и не будет результативным.

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