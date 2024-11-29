Загоряння дитячої поліклініки в Києві: у ДСНС показали наслідки атаки "Шахедів"

У Києві у Дніпровському районі через падіння уламків БПЛА російських окупантів ввечері 28 листопада пошкоджена будівля дитячої поліклініки. Охоронець медичного закладу був госпіталізований із діагнозом контузія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України ( ДСНС ).

Надзвичайники поінформували, що у четвер о 23:15 на лінію "101"надійшло повідомлення про загоряння зовнішньої обшивки будівлі внаслідок влучання ворожого безпілотника.

Вже на місці рятувальники встановили, що в результаті падіння дрона на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячої поліклініки "сталось пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон".

"На момент прибуття вогнеборців - загоряння не спостерігалось", - передали надзвичайники.

У Службі додали, що було госпіталізовано охоронця медзакладу, з попереднім діагнозом контузія.

Також у ДСНС показали кадри щодо наслідків ворожої дронової атаки на столицю пізно ввечері 28 листопада.

Атака "Шахедів" на Київ

Нагадаємо, вчора ввечері, 28 листопада, російські окупанти запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників. Пізніше стало відомо, що у Києві працювали сили та засоби ППО через фіксацію "Шахедів". У столиці також було чути серію вибухів.

Згодом місцева влада поінформувала, що у Києві сталося падіння уламків БПЛА противника у Дніпровському та Святошинському районі, й фіксувалося загоряння у будівлі поліклініки.

Крім того, стало відомо про одного постраждалого, та про падіння фрагментів БПЛА на територію одного з об'єктів інфраструктури.

Додамо, що близько 23.45 у Києві знову оголосили повітряну тривогу через ворожі дрони-камікадзе.