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Загороднюк выступил за сокращение срока военной службы

Новости » Политика     22.01.2020 - 12:23
Загороднюк выступил за сокращение срока военной службы
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Загороднюк выступил за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что сроки призыва в армию стоило бы сократить и привлечь к ней широкие слои населения. Об этом он заявил в интервью “Интерфакс-Украина”.

По его словам, если будет введена система, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС, где бойцы получат опыт.

"Если мы сможем квалифицированно это подать как абсолютно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки, - процент тех, кто останется, будет гораздо больше”, - отметил Загороднюк.

Он выступил за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе.

"Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает", - добавил он.

Отметим, что срок службы в армии составляет 18 месяцев для призывников, не имеющих высшего образования и 12 месяцев для призывников со степенью специалиста или магистра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году.

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