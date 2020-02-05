Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

Иллюстративное фото (facebook.com/andriy.zagorodnyuk)

В письме председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации о предоставлении отсрочки

От Министерства обороны направлено разъяснительное письмо на все областные государственные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

Загороднюк отметил, что в письме председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как именно рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

"Поэтому, если призывники этой возрастной категории будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, их будет принято в ряды ВСУ и другие военные формирования. Это будет происходить исключительно по их письменному согласию. На время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе весеннего призыва даже после указа президента Украины Владимира Зеленского на службу будут привлекаться украинцы в возрасте 20 лет и старше.

Также президент Владимир Зеленский издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году.