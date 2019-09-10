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Загорий считает Коломойского одним из своих учителей

Новости » Экономика    10.09.2019 - 12:31
Загорий считает Коломойского одним из своих учителей
Фото: Глеб Загорий (из открытых источников)

Загорий рассказал о своих учителях в бизнесе

Владелец фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий назвал украинского олигарха Игоря Коломойского своим учителем. Об этом он сказал в видеоинтервью журналисту Андрею Остапчуку, комментируя корпоративный конфликт между группой "Приват" и "Дарницей" в 2009 году, передает РБК-Украина.

"У меня были хорошие учителя в бизнесе. Во-первых, это мой отец. Во-вторых, сверстники отца, которые в свое время начинали с отцом свой путь, но их фамилии я назвать не могу. Отец искренне им доверял, но они оказались плохими ребятами. И третий человек – это Коломойский", - перечислил Загорий.

Совладелец "Дарницы" подчеркнул, что самые важные уроки в бизнесе выносятся из негативного опыта.

"Это еще одна штука, которую я понял в возрасте 43 лет. Учителя хорошими не бывают. Учителя должны быть плохими. Они хорошие с точки зрения опыта, который ты получил, но они плохие как персонажи. Если они хорошие - это не про бизнес", - отметил он.

Загорий родился в 1976 году. Имеет научную степень доктора фармацевтических наук. С 2009 по 2014 год работал генеральным директором "Дарницы". В 2014 году был избран народным депутатом Украины.

Входил в парламентский комитет по делам ветеранов и людей с инвалидностью, был одним из инициаторов создания Министерства по делам ветеранов. Летом 2019 года после окончания каденции Верховной рады VIII созыва ушел из политики, чтобы сосредоточиться на бизнес-деятельности.

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Новости Украины ДарницаГлеб ЗагорийИгорь Коломойский
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