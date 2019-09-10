Загорій вважає Коломойського одним зі своїх вчителів

Фото: Гліб Загорій (з відкритих джерел)

Загорій розповів про своїх учителів в бізнесі

Власник фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій назвав українського олігарха Ігоря Коломойського своїм учителем. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Андрію Остапчуку, коментуючи корпоративний конфлікт між групою "Приват" і "Дарницею" в 2009 році, передає РБК-Україна.

"У мене були хороші вчителі в бізнесі. По-перше, це мій батько. По-друге, однолітки батька, які у свій час починали з батьком свій шлях, але їх прізвища я назвати не можу. Батько щиро їм довіряв, але вони виявилися поганими хлопцями. І третя людина – це Коломойський", - перерахував Загорій.

Співвласник "Дарниці" підкреслив, що найбільш важливі уроки в бізнесі виносяться з негативного досвіду.

"Це ще одна штука, яку я зрозумів у віці 43 років. Вчителі хорошими не бувають. Вчителі повинні бути поганими. Вони хороші з точки зору досвіду, який ти отримав, але вони погані як персонажі. Якщо вони хороші - це не про бізнес", - зазначив він.

Загорій народився в 1976 році. Має науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. З 2009 по 2014 рік працював генеральним директором "Дарниці". У 2014 році був обраний народним депутатом України.

Входив в парламентський комітет у справах ветеранів та людей з інвалідністю, був одним з ініціаторів створення Міністерства у справах ветеранів. Влітку 2019 року після закінчення каденції Верховної ради VIII скликання пішов з політики, щоб зосередитися на бізнес-діяльності.