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Zagoriy Foundation объявляет конкурс проектов о культуре благотворительности в Украине

Киев, Среда 05 августа 2020 14:43
Zagoriy Foundation объявляет конкурс проектов о культуре благотворительности в Украине
Фото: соучредитель фонда Zagoriy Foundation Екатерина Загорий (zagoriy.foundation)
Автор: РБК-Украина

К участию принимаются заявки от официально зарегистрированных в Украине неприбыльных организаций

Семейный фонд Zagoriy Foundation объявляет конкурс проектов, призванных развивать культуру благотворительности в Украине. Один из ключевых критериев оценки заявок - инновационность.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По словам директор Zagoriy Foundation Евгении Мазуренко, для весомых изменений сфера благотворительности требует смелых решений, нестандартных подходов и использования современных инструментов, заимствованных, в том числе, из коммерческого сектора.

"Инновации помогают не только решать текущие общественные вызовы, а работать на опережение, уменьшая их проявление в будущем. Мы ищем проекты, способные вывести культуру благотворительности на качественно новый уровень", - отмечает Мазуренко.

Грантовые заявки принимаются от общественных и благотворительных организаций и фондов, которые официально зарегистрированы на территории Украины и имеют код неприбыльности.

Размер гранта - до 300 000 грн, дедлайн подачи - 1 сентября 2020.

Результаты будут обнародованы в течение четырех недель после завершения приема заявок.

Напомним, благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Екатериной и Владимиром Загория для реализации благотворительных проектов. Приоритетным направлением деятельности Фонда является развитие культуры благотворительности.

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