Zagoriy Foundation оголошує конкурс проектів про культуру благодійності в Україні

Фото: співзасновниця фонду Zagoriy Foundation Катерина Загорій (zagoriy.foundation)

До участі приймаються заявки від офіційно зареєстрованих в Україні неприбуткових організацій

Сімейний фонд Zagoriy Foundation оголошує конкурс проектів, що покликані розвивати культуру благодійності в Україні. Один з ключових критеріїв оцінювання заявок — інноваційність.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

За словами директорка Zagoriy Foundation Євгенії Мазуренко, для вагомих змін сфера благодійності потребує сміливих рішень, нестандартних підходів та використання сучасних інструментів, запозичених в тому числі з комерційного сектору.

"Інновації допомагають не тільки вирішувати поточні суспільні виклики, а працювати на випередження, зменшуючи їх прояв у майбутньому. Ми шукаємо проекти, що здатні вивести культуру благодійності на якісно новий рівень", - наголошує Мазуренко.

Грантові заявки приймаються від громадських та благодійних організацій та фондів, що офіційно зареєстровані на території Україні та мають код неприбутковості.

Розмір гранту - до 300 000 грн, дедлайн подачі - 1 вересня 2020 року.

Результати будуть оприлюднені протягом чотирьох тижнів після завершення прийому заявок.

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Пріоритетним напрямом діяльності Фонду є розвиток культури благодійності.