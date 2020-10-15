В Zagoriy Foundation объявили победителей грантового конкурса по благотворительности

Фото: Евгения Мазуренко (facebook.com/zagoriyfoundation)

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation объявил результаты грантового конкурса для неприбыльных организаций, предлагающих инновационные идеи развития культуры благотворительности в Украине. Победителями стали пять проектов.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Как отмечается на сайте, среди победителей - анимированный сериал о выдающихся меценатов Украины "История неравнодушных" от ГО "Ледокол". Героями видео станут пять выдающихся меценатов прошлого.

Также среди победителей следующие проекты: "Друзі Джерела" - БУ "Учебно-реабилитационный центр "Джерело"; "Благотворительные услуги" - "Ассоциация международных и всеукраинских общественных организаций "Дитина"; 50 добрых дел - ОО "Киевский Пласт"; Трендсеттеры украинской благотворительности - ОО "Украинская медийная инициатива". Об этом сообщила пресс-служба Zagoriy Foundation.

Всего на конкурс было подано 104 заявки, 95 организаций зарегистрировали проекты. Бюджет каждого, по условиям конкурса - до 300 000 грн.

Директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, комментируя результаты конкурса отметила, что его главная цель - поддержка проектов, способствующих развитию культуры благотворительности в Украине через внедрение и реализацию учебных программ, а также благодаря новым подходам привлечения людей к благотворительности.

Проекты победителей, по ее словам, охватывают различные сферы благотворительности. В частности, развитие культуры меценатства, расширение инклюзивного пространства города, привлечение детей к благотворительности через игру и повышение доверия к благотворительности среди людей всех возрастов.

"Мы благодарны всем организациям, которые подали проекты на грантовый конкурс. Цель грантового конкурса - показать, что почти каждый может участвовать в благотворительности в удобной форме, потому что благотворительность - это не только денежная помощь. Хорошие поступки объединяют общество ради решения общих вызовов. Уверены, что инициативы победителей способны сделать качественный и количественный вклад в развитие культуры благотворительности в Украине", - добавила Мазуренко.

Напомним, благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница".

Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине, а семья Загорий передает значительную часть своих доходов на благотворительные проекты в течение многих лет.

Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок - части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.