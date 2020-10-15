ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Zagoriy Foundation оголосили переможців грантового конкурсу з благодійності

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 16:27
В Zagoriy Foundation оголосили переможців грантового конкурсу з благодійності
Фото: Євгенія Мазуренко (facebook.com/zagoriyfoundation)
Автор: РБК-Україна

Благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив результати грантового конкурсу для неприбуткових організацій, що пропонують інноваційні ідеї розвитку культури благодійності в Україні. Переможцями стали п’ять проектів.

Про це повідомила прес-служба фонду.

Як зазначається на сайті, серед переможців - анімований серіал про видатних меценатів України "Історія небайдужих" від ГО "Криголам". Героями відео стануть п’ять видатних меценатів минулого.

Також серед переможців такі проекти: "Друзі Джерела" - БУ "Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"; "Благодійні послуги" - Спілка об’єднань громадян "Асоціація міжнародних та всеукраїнських громадських організацій «Дитина"; 50 добрих справ - ГО "Київський Пласт"; Трендсеттери української благодійності - ГО "Українська медійна ініціатива".

Усього на конкурс було подано 104 заявки, 95 організацій зареєстрували проекти. Бюджет кожного, за умовами конкурсу - до 300 000 грн.

Директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко, коментуючи результати конкурсу, зазначила, що його головна мета - підтримка проектів, що сприятимуть розвитку культури благодійності в Україні через впровадження та реалізацію навчальних програм, а також нових підходів залучення людей до благодійності.

Проекти переможців, за її словами, охоплюють різні сфери благодійності. Зокрема, розвиток культури меценатства, розширення інклюзивного простору міста, залучення дітей до благодійності через гру та підвищення довіри до благодійності серед людей будь-якого віку.

"Ми вдячні всім організаціям, які подали на грантовий конкурс свої проекти. Мета грантового конкурсу - показати, що майже кожен може долучатися до благодійності у зручній формі, бо благодійність - це не тільки грошова допомога. Добрі вчинки об’єднують громаду заради вирішення спільних викликів. Впевнені, що ініціативи переможців здатні зробити якісний і кількісний внесок у розвиток культури благодійності в Україні", - додала Мазуренко.

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця".

Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні, а сім'я Загорій передає значну частину своїх доходів на благодійні проекти протягом багатьох років.

Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок - частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство конкурсблаготворительность

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся