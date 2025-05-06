Загорівся символ на панелі приладів авто: що робити

Сучасні авто дедалі більше спілкуються з водієм за допомогою написів на екрані, а то й людським голосом, але лампочки-значки ніхто не скасовував. Ми не завжди помічаємо їх – і дарма, адже часом той незрозумілий символ може віщувати скору аварійну зупинку двигуна. Як зрозуміти, що воно сталося?

Що робити, коли під час руху загорається лампочка на панелі приладів

Ігнорувати лапочку, яка засвітилася під час руху чи під час роботи двигуна, не можна, бо серед них є такі, що означають заборону руху чи вимогу прямувати відразу на СТО.

Не поспішайте з рішенням. Світлові значки на панелі приладів не вимагають негайної зупинки "тут і зараз". Вони використовуються, щоб попередити водія і дають йому час на реакцію – принаймні, з’їхати з дороги у безпечне місце. Якщо сигнал з’явився, поки машина стоїть, спробуйте пригадати, що саме ви робили в той момент — це може знадобитися під час подальших консультації зі спеціалістом.

Подбайте про безпеку. Якщо активований значок на панелі для вас незнайомий, і ви не можете зрозуміти його значення, краще розбиратись не на ходу – зупинитися на узбіччі або біля тротуару. Уважно подивіться, який вигляд має активний символ, і вимкніть двигун.

Зазирніть у інструкцію. Найпростіший спосіб дізнатися, що означає піктограма, — це переглянути заводський мануал, який зазвичай зберігається у бардачку. Там чітко написано, що робити, а чого не варто, коли з’являється той чи інший символ. Щоправда, не всі водії мають цю книжку під рукою.

Порадьтесь із знавцем. Найнадійніше — зателефонувати на гарячу лінію вашого автовиробника або звернутись у дилерський центр вашої марки. Достовірну інформацію можуть надати і на незалежній СТО, де ви завжди ремонтуєте машину (хоча на деяких марках і моделях є доволі специфічні символи). Якщо це неможливо, згадайте, хто з ваших знайомих має схожу модель – можливо, він або вона зможе підказати, що означає цей значок.

Спробуйте розібратися самі

В більшості випадків зрозуміти, що означає світловий індикатор на панелі приладів, можна і самому. Перш за все, зверніть увагу на колір піктограми:

Зелений – все працює як слід, і про успішну роботу тієї чи іншої найбільш відповідальної системи машина інформує водія;

– все працює як слід, і про успішну роботу тієї чи іншої найбільш відповідальної системи машина інформує водія; Жовтий або помаранчевий – попередження: є проблема, яку слід перевірити найближчим часом. Одне слово, це вже тривожний сигнал, і розбиратись з ним треба скоро – наприклад, вже по поверненні з поїздки;

– попередження: є проблема, яку слід перевірити найближчим часом. Одне слово, це вже тривожний сигнал, і розбиратись з ним треба скоро – наприклад, вже по поверненні з поїздки; Червоний – серйозна несправність. Рух треба припинити, інакше в машині щось всерйоз зламається, і вона зупинитися сама.

Далі подивіться на сам значок. Якщо він зображає щось схоже на конкретну деталь (наприклад, акумулятор, амортизатор, кермо), це означає, що саме з цією частиною щось не так. Майте на увазі, що на цю систему тепер не можна покладатись, можливо, варто буде обмежити швидкість подальшого руху. А якщо значок має загальний сенс (гайковий ключ, довідник, графік даних), то проблема може стосуватися всієї машини в цілому.

Зверніть увагу: значки варто оцінювати лише при увімкненому двигуні. Якщо мотор не заведено, частина індикаторів може світитись у рамках перевірки – такий протокол роботи самодіагностики та інформування водія про успішну роботу системи індикації. Ще важливий момент: деякі сигнали можуть зникнути після вимкнення двигуна, але потім знову з’явитися. Тому все одно краще звернутися до сервісу, де є сканер помилок і потрібне програмне забезпечення саме для вашої моделі авто.

Коротко

Ми б таки радили одного разу взяти до руки ту саму заповітну книжку з бардачка і вивчити значення значків, які висвічуються на панелі. Таке знання полегшить вам спілкування з машиною і знизить нервозність у випадку несподіваного загорання якоїсь лампи на ходу – адже йдеться у тому числі і про безпеку руху.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.