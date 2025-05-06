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Загорівся символ на панелі приладів авто: що робити

Вівторок 06 травня 2025 17:11
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Загорівся символ на панелі приладів авто: що робити Фото: загорівся символ на панелі приладів авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автомобіль спілкується з водієм в кілька способів, і найбільш поширеним все ще залишаються кольорові піктограми на панелі приладів. Що робити, коли загориться та чи інша лампочка?

Про які негаразди повідомляють лампочки на панелі авто і що з ними робити, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Сучасні авто дедалі більше спілкуються з водієм за допомогою написів на екрані, а то й людським голосом, але лампочки-значки ніхто не скасовував. Ми не завжди помічаємо їх – і дарма, адже часом той незрозумілий символ може віщувати скору аварійну зупинку двигуна. Як зрозуміти, що воно сталося?

Загорівся символ на панелі приладів авто: що робити

Що робити, коли під час руху загорається лампочка на панелі приладів

Ігнорувати лапочку, яка засвітилася під час руху чи під час роботи двигуна, не можна, бо серед них є такі, що означають заборону руху чи вимогу прямувати відразу на СТО.

Не поспішайте з рішенням. Світлові значки на панелі приладів не вимагають негайної зупинки "тут і зараз". Вони використовуються, щоб попередити водія і дають йому час на реакцію – принаймні, з’їхати з дороги у безпечне місце. Якщо сигнал з’явився, поки машина стоїть, спробуйте пригадати, що саме ви робили в той момент — це може знадобитися під час подальших консультації зі спеціалістом.

Подбайте про безпеку. Якщо активований значок на панелі для вас незнайомий, і ви не можете зрозуміти його значення, краще розбиратись не на ходу – зупинитися на узбіччі або біля тротуару. Уважно подивіться, який вигляд має активний символ, і вимкніть двигун.

Зазирніть у інструкцію. Найпростіший спосіб дізнатися, що означає піктограма, — це переглянути заводський мануал, який зазвичай зберігається у бардачку. Там чітко написано, що робити, а чого не варто, коли з’являється той чи інший символ. Щоправда, не всі водії мають цю книжку під рукою.

Порадьтесь із знавцем. Найнадійніше — зателефонувати на гарячу лінію вашого автовиробника або звернутись у дилерський центр вашої марки. Достовірну інформацію можуть надати і на незалежній СТО, де ви завжди ремонтуєте машину (хоча на деяких марках і моделях є доволі специфічні символи). Якщо це неможливо, згадайте, хто з ваших знайомих має схожу модель – можливо, він або вона зможе підказати, що означає цей значок.

Спробуйте розібратися самі

В більшості випадків зрозуміти, що означає світловий індикатор на панелі приладів, можна і самому. Перш за все, зверніть увагу на колір піктограми:

  • Зелений – все працює як слід, і про успішну роботу тієї чи іншої найбільш відповідальної системи машина інформує водія;
  • Жовтий або помаранчевий – попередження: є проблема, яку слід перевірити найближчим часом. Одне слово, це вже тривожний сигнал, і розбиратись з ним треба скоро – наприклад, вже по поверненні з поїздки;
  • Червоний – серйозна несправність. Рух треба припинити, інакше в машині щось всерйоз зламається, і вона зупинитися сама.

Далі подивіться на сам значок. Якщо він зображає щось схоже на конкретну деталь (наприклад, акумулятор, амортизатор, кермо), це означає, що саме з цією частиною щось не так. Майте на увазі, що на цю систему тепер не можна покладатись, можливо, варто буде обмежити швидкість подальшого руху. А якщо значок має загальний сенс (гайковий ключ, довідник, графік даних), то проблема може стосуватися всієї машини в цілому.

Зверніть увагу: значки варто оцінювати лише при увімкненому двигуні. Якщо мотор не заведено, частина індикаторів може світитись у рамках перевірки – такий протокол роботи самодіагностики та інформування водія про успішну роботу системи індикації. Ще важливий момент: деякі сигнали можуть зникнути після вимкнення двигуна, але потім знову з’явитися. Тому все одно краще звернутися до сервісу, де є сканер помилок і потрібне програмне забезпечення саме для вашої моделі авто.Загорівся символ на панелі приладів авто: що робити

Коротко

Ми б таки радили одного разу взяти до руки ту саму заповітну книжку з бардачка і вивчити значення значків, які висвічуються на панелі. Таке знання полегшить вам спілкування з машиною і знизить нервозність у випадку несподіваного загорання якоїсь лампи на ходу – адже йдеться у тому числі і про безпеку руху.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.

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