Загорелся символ на панели приборов авто: что делать

Автомобиль общается с водителем в несколько способов, и наиболее распространенным все еще остаются цветные пиктограммы на панели приборов. Что делать, когда загорится та или иная лампочка?

О каких проблемах сообщают лампочки на панели авто и что с ними делать, читайте в материале РБК-Украина .

Современные авто все больше общаются с водителем с помощью надписей на экране, а то и человеческим голосом, но лампочки-значки никто не отменял. Мы не всегда замечаем их - и зря, ведь порой тот непонятный символ может предвещать скорую аварийную остановку двигателя. Как понять, что оно произошло?

Что делать, когда во время движения загорается лампочка на панели приборов

Игнорировать лапочку, которая засветилась во время движения или во время работы двигателя, нельзя, потому что среди них есть такие, которые означают запрет движения или требование направляться сразу на СТО.

Не спешите с решением. Световые значки на панели приборов не требуют немедленной остановки "здесь и сейчас". Они используются, чтобы предупредить водителя и дают ему время на реакцию - по крайней мере, съехать с дороги в безопасное место. Если сигнал появился, пока машина стоит, попробуйте вспомнить, что именно вы делали в тот момент - это может понадобиться при дальнейших консультациях со специалистом.

Позаботьтесь о безопасности. Если активированный значок на панели для вас незнаком, и вы не можете понять его значение, лучше разбираться не на ходу - остановиться на обочине или возле тротуара. Внимательно посмотрите, как выглядит активный символ, и выключите двигатель.

Загляните в инструкцию. Самый простой способ узнать, что означает пиктограмма, - это просмотреть заводской мануал, который обычно хранится в бардачке. Там четко написано, что делать, а чего не стоит, когда появляется тот или иной символ. Правда, не все водители имеют эту книжку под рукой.

Посоветуйтесь со знатоком. Самое надежное - позвонить на горячую линию вашего автопроизводителя или обратиться в дилерский центр вашей марки. Достоверную информацию могут предоставить и на независимой СТО, где вы всегда ремонтируете машину (хотя на некоторых марках и моделях есть довольно специфические символы). Если это невозможно, вспомните, у кого из ваших знакомых есть похожая модель - возможно, он или она сможет подсказать, что означает этот значок.

Попробуйте разобраться сами

В большинстве случаев понять, что означает световой индикатор на панели приборов, можно и самому. Прежде всего, обратите внимание на цвет пиктограммы:

Зеленый - все работает как следует, и об успешной работе той или иной наиболее ответственной системы машина информирует водителя;

- все работает как следует, и об успешной работе той или иной наиболее ответственной системы машина информирует водителя; Желтый или оранжевый - предупреждение: есть проблема, которую следует проверить в ближайшее время. Словом, это уже тревожный сигнал, и разбираться с ним надо скоро - например, уже по возвращении из поездки;

- предупреждение: есть проблема, которую следует проверить в ближайшее время. Словом, это уже тревожный сигнал, и разбираться с ним надо скоро - например, уже по возвращении из поездки; Красный - серьезная неисправность. Движение надо прекратить, иначе в машине что-то всерьез сломается, и она остановиться сама.

Далее посмотрите на сам значок. Если он изображает что-то похожее на конкретную деталь (например, аккумулятор, амортизатор, руль), это значит, что именно с этой частью что-то не так. Имейте в виду, что на эту систему теперь нельзя полагаться, возможно, стоит ограничить скорость дальнейшего движения. А если значок имеет общий смысл (гаечный ключ, справочник, график данных), то проблема может касаться всей машины в целом.

Обратите внимание: значки стоит оценивать только при включенном двигателе. Если мотор не заведен, часть индикаторов может светиться в рамках проверки - таков протокол работы самодиагностики и информирования водителя об успешной работе системы индикации. Еще важный момент: некоторые сигналы могут исчезнуть после выключения двигателя, но потом снова появиться. Поэтому все равно лучше обратиться в сервис, где есть сканер ошибок и нужное программное обеспечение именно для вашей модели авто.

Вкратце

Мы бы все-таки советовали однажды взять в руки ту самую заветную книжку из бардачка и изучить значение значков, которые высвечиваются на панели. Такое знание облегчит вам общение с машиной и снизит нервозность в случае неожиданного загорания какой-то лампы на ходу - ведь речь идет в том числе и о безопасности движения.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.