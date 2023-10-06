Загинули на війні? У Росії відзвітували про рекордне зниження кількості ув'язнених

"Якщо десять років тому в нас контингент, який перебуває в місцях позбавлення волі, сягав майже 700 тисяч осіб, зараз у нас приблизно 266 тисяч осіб перебувають у виправних колоніях", - сказав чиновник.

Видання зазначає, що це перше публічне повідомлення про кількість ув'язнених у колоніях після того, як Федеральна служба виконання покарань РФ у листопаді 2022 року перестала публікувати цю статистику на тлі вербування в ПВК "Вагнера".

Ув'язнених відправили на війну проти України

Кількість ув'язнених у російських колоніях справді скорочується вже багато років, але 2022 року засуджених до того ж стали масово вербувати в загони "ПВК Вагнера".

Тоді "Медіазона" виявила, що за два осінні місяці 2022 року з російських колоній раптово зникли відразу 23 тисячі ув'язнених. А за підсумками всього 2022 року скорочення склало 32 тисячі осіб.

"Із заяви заступника міністра Вуколова випливає, що у 2023 році скорочення вже становило понад 54 тисячі осіб. Навіть якщо припустити, що чиновник назвав свіжі цифри на 1 жовтня, це історичний рекорд зі скорочення тюремного населення з початку року", - пише "Медіазона".

Участь ув'язнених у війні проти України

РФ почала активно відправляти ув'язнених на війну проти України минулого року. Спочатку вербуванням займалася ПВК "Вагнера", потім цей процес очолило Міноборони РФ.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення в якому російський військовий розповів, що на фронт для війни в Україні почали привозити ув'язнених з Улан-Уде та Бурятії.

В травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих ув'язнених в РФ скоротили майже втричі через значні втрати живої сили.