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Їдуть довше, ніж воюють. Окупант розповів про ув'язнених з Бурятії, які прибули на фронт в Україну

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Четвер 13 липня 2023 19:07
Їдуть довше, ніж воюють. Окупант розповів про ув'язнених з Бурятії, які прибули на фронт в Україну Фото: окупант розповів про ув'язнених з Бурятії, які прибули на фронт в Україну (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий розповів, що на фронт для війни в Україні почали привозити ув'язнених з Улан-Уде та Бурятії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами окупанта, російське командування готується до контрнаступу ЗСУ. Однак у окупантів закінчується озброєння та припаси. Окрім цього на фронт в Україну, для поповнення живої сили, почали привозити ув'язнених з Улан-Уде та Бурятії.

"Усі все знають, ніхто нічого не робить. Аж літаком прилетіли мобілізовані, там і зеки звідти ж з Улан-Уде, з Бурятії, 60 осіб звідти. Вони їдуть довше, ніж воюють, зайшли, і їх одразу роз'*бали, їх узагалі ніхто не рахує", - говорить окупант.

Росіянин побідкався, що загиблих окупантів просто закопують та позначають як зниклих безвісти.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

Також під час перехоплення стало відомо, що російські військові бояться контрнаступу Збройних сил України та скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів.

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