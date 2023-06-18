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Загинули поліцейський з сином. З'явилися нові подробиці обстрілу Сумської області

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Сумська область, Неділя 18 червня 2023 21:13
Загинули поліцейський з сином. З'явилися нові подробиці обстрілу Сумської області Фото: росіяни обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок чергової атаки військових Російської Федерації в Білопіллі Сумської області загинув поліцейський зі своїм 4-річним сином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Сумської області.

"Оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції старший лейтенант поліції Роман Бабенко загинув разом зі своїм сином сьогодні внаслідок чергової атаки військових РФ. Йому було 38-років, а дитині лише 4", - повідомили правоохоронці.

Загинули поліцейський з сином. З'явилися нові подробиці обстрілу Сумської областіФото: загиблий старший лейтенант поліції Роман Бабенко (facebook.com/policesumy)

За даними поліції, окупанти з артилерії обстріляли частину Білопілля. Отримані травми виявились несумісними з життям для правоохоронця та його дитини.

Обстріл Сумської області

Сьогодні, 18 червня, прикордоння Сумської області зазнало атаки з боку російських окупантів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей.

Ситуація в області

В результаті того, що Сумська область межує з територією РФ, окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити її територію. Проте завдяки українським військовим навесні минулого року всі захоплені території повернули під контроль України.

Після виведення російських військ із території області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня військові РФ обстрілюють область із мінометів та артилерії.

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