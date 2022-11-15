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Загибель студента із Замбії в Україні: МЗС закликало африканців не помирати за амбіції Путіна

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 10:38
Загибель студента із Замбії в Україні: МЗС закликало африканців не помирати за амбіції Путіна Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ звернулося до африканців через загибель студента із Замбії, який був засуджений в Росії, на війні в України. Відомство закликає громадян Африки не помирати за амбіції глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка в Twitter.

"Путін відправляє африканських громадян, ув'язнених у Росії, на війну в Україні. Колишнього студента Замбії було вбито. Ми закликаємо Африканський союз та всі африканські держави вимагати, щоб Росія перестала наполягати на бандах своїх громадян. Африканці не повинні вмирати за хворі імперські амбіції Путіна", - написав Ніколенко.

Що сталося

Нагадаємо, вчора стало відомо, що громадянин Замбії, який відбував ув'язнення в Москві, був відправлений на війну в Україну й загинув там.

Міністерство закордонних справ заявило, Москва повідомила про смерть замбійського в'язня Лемехані Ньїренди ще у вересні, але не надала жодних подробиць.

Після чого уряд Замбії звернувся до РФ з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких їх громадянин міг бути завербований для участі в бойових діях в Україні.

Це перший відомий випадок загибелі іноземного громадянина, завербованого у Росії для участі у бойових діях проти України.

Відомо, що 23-річний хлопець вивчав ядерну інженерію в московському університеті. Однак був засуджений і ув'язнений на дев'ять років і шість місяців нібито за поширення наркотиків.

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