Гибель студента из Замбии в Украине: МИД призвал африканцев не умирать за амбиции Путина

Министерство иностранных дел обратилось к африканцам из-за гибели студента из Замбии, осужденного в России, на войне в Украине. Ведомство призывает граждан Африки не умирать из-за амбиций главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Twitter .

"Путин отправляет африканских граждан, заключенных в России, на войну в Украине. Бывший студент Замбии был убит. Мы призываем Африканский союз и все африканские государства требовать, чтобы Россия перестала настаивать на бандах своих граждан. Африканцы не должны умирать из-за больных имперских амбиций Путина", - написал Николенко.

Что произошло

Напомним, вчера стало известно, что гражданин Замбии, отбывавший заключение в Москве, был отправлен на войну в Украину и погиб там.

Министерство иностранных дел заявило, что Москва сообщила о смерти замбийского заключенного Лемехани Ньиренды еще в сентябре, но не предоставила никаких подробностей.

После чего правительство Замбии обратилось в РФ с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых их гражданин мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине.

Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях против Украины.

Известно, что 23-летний юноша изучал ядерную инженерию в московском университете. Однако был осужден и заключен на девять лет и шесть месяцев якобы за распространение наркотиков.

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