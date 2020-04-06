Загазованность воздуха в Киеве: ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней

В Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и приводит к накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

В ГСЧС сообщают, что как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.

По состоянию на 15 часов радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,014 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Напомним, в ГСЧС утверждали, что по состоянию на утро, 5 апреля, открытого огня в зоне пожара нет, наблюдается лишь тление отдельных участков.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Площадь пожара составила 20 гектаров. Спасатели привлекли к тушению авиацию