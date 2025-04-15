Загарбники продовжують втрачати солдатів: ще понад 1100 солдатів за добу

Ситуація на фронті

На фронті від початку доби станом на вечір 14 квітня відбулося 67 бойових зіткнень. Російські загарбники зосереджують основні зусилля на Покровському, Лиманському та Курському напрямках.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 12 боїв. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 246 артилерійських обстрілів.

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