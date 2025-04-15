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Захватчики продолжают терять солдат: еще более 1100 солдат за сутки

Фото: украинские защитники держат оборону (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Михаил Шилин

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 1180 российских оккупантов, а также уничтожили много вражеской военной техники, в частности 68 артиллерийских систем и 2 системы ПВО.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 935 160 (+1 180) человек ликвидировано;
  • танков - 10 629 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 150 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 26 290 (+68) ед;
  • РСЗО - 1 364 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1 132 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 691 (+147) ед;
  • крылатых ракет - 3 145 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44 339 (+210) ед;
  • специальной техники - 3801 ед.

 

 

Ситуация на фронте

На фронте с начала суток по состоянию на вечер 14 апреля произошло 67 боевых столкновений. Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Покровском, Лиманском и Курском направлениях.

На Покровском направлении оккупанты совершили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 16 атак противника.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев.

На Курском направлении с начала суток произошло 12 боев. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, и совершил 246 артиллерийских обстрелов.

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