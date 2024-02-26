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Загарбники на окупованій території України заздалегідь розпочали імітацію "виборів", - ЦНС

Фото: загарбники на окупованій території України заздалегідь розпочали імітацію виборів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованій території Запорізької області розпочалося "дострокове голосування" у "виборах" президента РФ. Загарбники обходять помешкання місцевого населення та під тиском змушують голосувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Впродовж трьох тижнів росіяни будуть обходити будинки мешканців тимчасово окупованих регіонів. Наразі вони роблять рейди із силовиками та з так званими представниками виборчих комісій. Росіяни закликають "голосувати" людей на дому", - інформують в ЦНС. 

Як зазначається у повідомленні, таке рішення окупанти ухвалили через спротив місцевого населення на попередніх псевдовиборах. Відтак, цього разу вони вирішили розтягнути процес в часі. 

 

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна у голосуванні.

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