Загарбники глушать зв'язок на окупованій території: під особливою увагою Енергодар

На тимчасово окупованій території росіяни глушать інтернет та телефонний зв’язок у населених пунктах. Загарбники мають на меті таким чином приховати свої воєнні злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Попри заяви російської пропаганди, насправді окупантам відомі реалії, що вони лише загарбники й не користуються підтримкою місцевих. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам Оборони про переміщення росіян", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як інформує Центр нацспротиву, зв’язок росіяни масово глушать в Енергодарі з метою приховати свої дії.
"Проте це не приносить результатів, адже повністю позбавити зв’язку у ворога не вийде, а українців на тимчасово окупованій території більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі", - зауважили в ЦНС.
Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву також повідомив, що загарбники забороняють лікарям окупованих районів Запорізької області використовувати соціальні мережі.
Завдяки цьому вони розраховують не допустити масового витоку інформації про справжній перебіг бойових дій поблизу Роботиного.
Наприкінці січня ми повідомляли про те, що на тимчасово окупованій території Донецької області росіяни глушать мобільний зв’язок, оскільки не довіряють місцевим жителям.
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